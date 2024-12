Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Lazio: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I salentini cercano continuità dopo i recenti risultati positivi, mentre i biancocelesti devono ripartita dopo l’ultimo pesante scivolone.vssi giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa cura Giampaolo sembra dare i risultati sperati con sette punti conquistati in quattro partite. Nell’ultima uscita di campionato i salentini hanno battuto tra le mura amiche una diretta concorrente per la salvezza come il Monza migliorando uscendo dalla zona retrocessione. La strada è ancora lunga ma pare essere quella giusta.I biancocelesti, protagonisti fin quì di una ottima stagione, sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Inter per 6-0.