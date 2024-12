La Siria degli orrori

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Circolano video di jihadisti che ammazzano i sostenitori di Assad. Però anche l’ex dittatore non è innocente: nelle sue carceri si torturava e uccideva.Mary Ronchivia emailGentile lettrice, nessuno è innocente in una guerra civile. Però esistono criteri di valutazione, con gerarchie di valori o disvalori. Il primo criterio è che la guerrana non sarebbe scoppiata se non fosse stata scatenata ad arte da Usa, Arabia Saudita e Qatar. I due Paesi arabi progettavano di far transitare innuovi oleodotti diretti al Mediterraneo. Assad disse di no e lì scattò la vendetta. L’America addestrò in Iraq e in Nevada i finti rivoltosi, dirigendo il traffico dietro le quinte, come rivelarono le email di Hillary Clinton: scriveva che destabilizzare la“è il miglior modo d’aiutare Israele” e che “sarebbe utile mettere a rischio la vita di Assad e della sua famiglia”.