La nuova Nike V5 RNR farà felice te e il tuo portafoglio, soprattutto se sei un amante delle Zoom Vomero 5

LaV5 RNR è esattamente ciò di cui il mondosneaker ha bisogno. Se hai comprato un paio di scarpe da ginnastica di recente, saprai che possono diventare molto costose. Perché chi ama le sneaker non ne ha nella scarpiera solo un paio, ma almeno due, tre o quattro. Una spesa che al di là del singolo modello, alla fine si somma e la cifra totale risulta sempre considerevole. Grazie alle nuove V5 RNR, otterrai le stesse vibrazioni di alcunesilhouette più famose in circolazione, senza essere costretto a investire una cifra da capogiro.V5 RNR WhiteSenza fare troppi giri di parole, la V5 RNR si ispira ovviamente alla popolarissima5. Presenta la stessa base in mesh. Ha le stesse sovrapposizioni in pelle liscia. Vanta lo stesso swoosh. Anche il profilo è praticamente identico.