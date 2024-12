Lanazione.it - La neve e il vento: Toscana, è allerta gialla. Calo delle temperature

Firenze, 19 dicembre 2024 – Una doppiaper la. Con la Protezione Civile che chiede a tutti di fare attenzione alle condizioni meteo e alle possibili conseguenze nella giornata di venerdì 20 dicembre. Quella che dovrebbe vedere, secondo le previsioni, il passaggio di una perturbazione che in realtà sparirà presto, e che dovrebbe lasciare spazio al tempo buono, per quanto conancora in, nella giornata di sabato 21 dicembre e in quella di domenica 22. La primaè per. Ci si aspettano raffiche anche molto forti di libeccio praticamente in tutta la. L’unica zona che non sarà interessata dalè quella tra le province di Pisa, Firenze e Lucca. Tutta la piana che va da Cascina a Empoli. Fuori dall’anche la costa versiliese.