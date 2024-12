Ilnapolista.it - Kerber: «Le tenniste di oggi non hanno rispetto, chiudono gli occhi e tirano dritto»

Leggi su Ilnapolista.it

Angeliqueha smesso da poco. La (ormai ex) tennista tedesca, tra le altre cose, dice alla Faz che il tennis femminile è incredibilmente cambiato negli ultimi anni. “La generazione a cui appartenevo era semplicemente molto forte. Con Sabine Lisicki, che ha giocato la finale a Wimbledon, con Julia Görges, che è arrivata in semifinale, con Andrea Petkovi? che ha avuto successo per molti anni. Il cambio generazionale è ancora più evidente. Penso che ci vorrà del tempo prima di avere di nuovo giocatrici in grado di giocare a un livello così alto a lungo termine”. “Ho sperimentato tre o quattro cambi generazionali nel tennis, e tutti erano chiaramente evidenti. Ma la generazione che ora spinge per il tour professionale funziona in realtà in modo completamente diverso. Nonpiù, in senso positivo o negativo.