Iodonna.it - “Io sono ancora qui” di Walter Salles. Il trailer in italiano

Ioqui (tit. internaz. I’m still here), film del regista brasiliano(Central do Brasil, I diari della motocicletta), vincitore del Premio per la Migliore Sceneggiatura alla 81. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con Fernanda Torres, Selton Mello e la vincitrice dell’Orso d’argento e candidata al Premio Oscar® come Migliore Attrice protagonista per Central do Brasil Fernanda Montenegro, arriverà al cinema dal 30 gennaio con BiM Distribuzione mentre in Brasile è già campione d’incassi con oltre 10 milioni di dollari al box office e 1.5 milioni di spettatori.Candidato ai Golden Globe come Miglior Film Internazionale e per la Miglior Attrice in un film drammatico (Fernanda Torres) Ioqui è nella shortlist dei 15 migliori film stranieri che concorrono agli Oscar®.