Inter-Udinese per la Coppa Italia sia un punto di partenza

completa stasera alle 21 il programma degli ottavi di finale di. Un percorso che comincia e che, a differenza di un anno fa, non deve finire subito.TORNEO DA RIPRENDERE –avvia il percorso in. Che un anno fa, di questi tempi, iniziò e finì proprio agli ottavi di finale, con una rovinosa quanto evitabile sconfitta col Bologna. Andare in fondo sarebbe stato un modo per arricchire ulteriormente una stagione leggendaria, invece è rimasto quel retrogusto amaro di non aver sfruttato un’opportunità. Ora la speranza è che l’e Simone Inzaghi abbiano imparato la lezione e non mettano in secondo piano la partita di stasera. Perché è vero che l’non è al 100%, ma spesso proprio l’ottavo di finale ha creato difficoltà. E avere la possibilità di giocarsi un trofeo in più nel 2025, quando ce ne saranno cinque in palio, non è poi così male.