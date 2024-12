Thesocialpost.it - Il conflitto condominiale finisce in sangue: la PlayStation, le bestemmie e la collezione di katana

Leggi su Thesocialpost.it

Immagine di repertorioA volte i problemi di vicinato assumono contorni surreali, ma raramente sfociano in drammi che mettono a rischio la vita delle persone. Invece a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, la notte tra martedì e mercoledì ha registrato il culmine dell’esasperazione. Protagonisti della vicenda: una donna di sessant’anni e il figlio dei vicini di casa, 30 anni, impegnato ad affrontare nottate insonni sulla sua.La scena potrebbe sembrare quasi comica: un ragazzo, ma forse a quell’età andrebbe definito un uomo, che, come tanti altri, gioca online fino a tarda notte. Solo che in questo caso il 30enne aveva l’abitudine di urlare, bestemmiare e di scatenare la sua rabbia contro il mondo virtuale. La realtà, però, è molto meno divertente. La vicina, esasperata dalle urla, ha deciso di far valere “la giustizia” in un modo drastico.