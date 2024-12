Liberoquotidiano.it - **Fondazione Open: Boschi (Iv), 'dopo anni di sofferenza finisce incubo'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "l'disilenziosa oggi si chiude la pagina di: sono stata prosciolta". Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena. "Da avvocato - spiega - conoscevo l'assurdità delle accuse. Da parlamentare ero certa della correttezza del nostro operato. Ma da donna ho sofferto molto, quasi sempre in silenzio. Ringrazio Giulio per avermi abbracciata e capita. Ringrazio i miei genitori e i miei fratelli, tutta la famiglia, per avermi aiutata e sostenuta, a cominciare da mio padre che aveva dovuto soffrire un trattamento persino peggiore ma altrettanto ingiusto. Ringrazio i miei avvocati, Ne Pellegrini e soprattutto Paola Severino collega amica e faro. Abbraccio Matteo, Luca e tutti i miei amici e colleghi.