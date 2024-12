Thesocialpost.it - Fedez in difficoltà a Sarà Sanremo, Carlo Conti lo accompagna fuori dopo la presentazione: “Non sta bene”

La partecipazione dialla serata diha scatenato un intenso dibattito sui social. Il rapper, annunciato come uno dei Big in gara al Festival di2025, è salito sul palco a ridosso della mezzanotte per un intervento brevissimo che però ha lasciato molti spettatori con una sensazione di disagio a causa delle sue precarie condizioni di salute.Leggi anche:fa coming out per Vannacci: “Fra lui e Schlein, sceglierei lui”Un’apparizione che non passa inosservataè rimasto sul palco per meno di un minuto, ma il suo aspetto e il modo di interagire non sono sfuggiti al pubblico. Con occhi gonfi e una parlata rallentata, l’artista ha risposto a monosillabi alle domande di, limitandosi a svelare il titolo del brano in gara, Battito. Alla richiesta di descrivere brevemente il contenuto della canzone,ha spiegato che si tratta di “una dicotomia tra una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è identificata nella depressione”.