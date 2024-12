Oasport.it - F1: Red Bull, ora è ufficiale. Liam Lawson sostituirà Sergio Perez nel 2025

Dopo l’addio ae i rumors sui possibili sostituti del pilota messicano, ora è: in Redper la stagioneapproda, pilota neozelandese classe 2002 già nell’orbita del gruppo anglo-austriaco e con esperienza nel Mondiale di F1 con Alpha Tauri e Racings, che farà coppia nella line up titolare con il campione del mondo Max Verstappen.“Essere annunciato come pilota Red: è un sogno che si avvera – ha dichiaratoal sitodella scuderia -. Un qualcosa che ho sempre desiderato e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Tutto quello che è successo fin qui è stato incredibile: voglio ringraziare di cuore tutto il team VCARB (Visa Cash App RB, ndr) per il supporto, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo prossimo step”.