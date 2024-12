Lanazione.it - Esplosione al deposito Eni di Calenzano: indagini della procura di Prato

Leggi su Lanazione.it

FIRENZEPerquisizioni, disposte dalladi, anche in una terza impresa coinvolta nei lavori di manutenzione programmati aldell’Eni di via Erbosa, a, dove alle 10.20 di lunedì 9 dicembre, una potenteha ucciso cinque persone che si trovavano all’interno dell’area di carico dei carburanti. Con la fine, almeno di una prima fase, dell’attività di acquisizione, inizia una fase di studio, sempre coordinata dallaguidata da Luca Tescaroli, del materiale acquisito presso le sedi Eni, la Sergen e, appunto, questa ulteriore azienda che aveva l’incarico di compiere opere nell’area. Carabinieri e digos hanno acquisito piani di sicurezza, documentazione, contratti, formazione, ma anche dispositivi informatici che potrebbero contenere dati e comunicazioni utili alla ricostruzione del prima e del dopo l’costata la vita dei tre autisti di autocisterne (Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti) e i due meccaniciSergen Gerardo Pepe e Franco Cirelli e il ferimento di nove persone, di cui due ancora in condizioni gravissime a Cisanello.