Lanazione.it - E alla stazione arriva il pattuglione di 56 agenti

Leggi su Lanazione.it

Giro di vite contro la microciminalitàdi Santa Maria Novella. È quello andato in scena ieri ai binari dellafiorentina dove 56della Polizia di Stato hanno dato via a un’operazione di maxi pattugliamento e controlli per contrastare i reati predatori. Ma anche dare un messaggio ben preciso: lacentrale di Firenze non sarà più e non dovrà tornare ad essere un luogo dove guardarsi le spalle e dove prendere un treno può diventare un atto di fede. L’operazione definita ad alto impatto è avvenuta ieri a sorpresa e il suo bilancio sarà reso noto nei prossimi giorni. I controlli hanno riguardato non solo l’area interna, ma anche le aree limitrofe come la scalinata di frontefermata della tramvia e quella principale. La stessa che numerosi filmati sui social mostrano come luogo scelto per la cessione di droga, soprattutto davanti all’ex bar Deanna.