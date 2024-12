Fanpage.it - Cosa può succedere in Ucraina dopo le parole di Zelensky su Crimea e Donbass: l’analisi Ispi tra NATO e Trump

Leggi su Fanpage.it

L'intervista di Fanpage.it a Eleonora Tafuro, ricercatrice senior dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell': "ha ripetuto concetti già espressi settimane fa, quando è avvenuto, soprattutto in seguito all'elezione di Donald, un cambio di retorica che rispecchia la situazione sul campo, che non è positiva per Kiev. Servono garanzie di sicurezza".