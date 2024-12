Sport.quotidiano.net - Coppe europee: Virtus Bologna impresa sfiorata, l’Olympiakos si impone 87-77

, 18 dicembre 2024 – Accarezza il sogno di sbancare il Peace and Friendship Stadium laSegafredoche nella sedicesima giornata di stagione regolare di Eurolega deve arrendersi alche siper 87-77 e costringe i felsinei alla tredicesima sconfitta nella manifestazione. Mvp è Sasha Vezenkov autore di 27 punti a cui aggiunge 10 rimbalzi. Sulla sponda italiana non bastano i 20 del rientrante capitan Marco Belinelli. Sin da subito Fournier e Fall cercano di indirizzare immediatamente la partita così come conferma il punteggio sul 15-7. I bianconeri stentano nel contenere la furia offensiva avversaria che colpisce anche dai 6.75 metri per ben due volte con Kostas Papanikolau mentre Vezenkov schiaccia il 25-7 dopo sette giri di lancette. La squadra italiana replica con un 8-0 di controparziale chiuso da Daniel Hackett.