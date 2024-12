Lettera43.it - ChatGPT sbarca su WhatsApp: come funziona e cosa chiedere

Ancheha un suo numero di telefono personale esu. OpenAI ha infatti annunciato 1-800-242-8478, il contatto da salvare nella propria rubrica per aprire una conversazione con il chatbot di IA da ogni Paese del mondo. In alternativa, sul sito ufficiale della società, è disponibile un Qr code da inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone per accedere direttamente al servizio. Non è necessario possedere un account su OpenAI, tuttavia ci sono alcune limitazioni di utilizzo. Oltre a inviare messaggi, ma per il momento solamente negli Stati Uniti e in Canada, è possibile persino effettuare chiamate vocali utilizzando la rete Internet o la linea fissa per 15 minuti al giorno.1-800-pic.twitter.com/2eLPgR8Bpp— OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024sunon supportaPresentatoun servizio sperimentale, l’approdo disuintende fornire un accesso più ampio all’intelligenza artificiale anche in contesti dove Internet ad alta velocità non è molto diffuso oppure è troppo costoso.