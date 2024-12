Lanazione.it - "Cenoni delle feste?. Puntiamo al sold out"

FOLIGNO "Siamo pronti a ripartire, anche in vista dell’anno del Giubileo". Il Consorzio “In centro“, l’aggregazione di attività del centro storico, è pronto a rimettersi in careggiata, in vista del 2025. Lo fa con il suo referente Samuele Ciccioli, puntando tutto sullee sul Capodanno Rai. "La stagione sta andando bene e siamo certi che le attività messe in campo per Natale e per la fine dell’anno daranno il giusto impulso allo sviluppo della nostra città. Non possiamo dire che non ci sia movimento, ma vogliamo lavorare per un 2025 ancora migliore. Quanto alle prenotazioni per idi Natale o per Capodanno, le richieste ci sono ead arrivare presto alout". Provenienzaprenotazioni, ovviamente, dall’Umbria con diversi ‘insert’ di fuori regione. L’idea, dunque, è quella di lavorare sempre più a eventi e programmazione, in sinergia con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni di categoria che, ciascuna nel loro campo, concretizzeranno programmi e iniziative.