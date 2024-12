Lanazione.it - Casine dell'Acqua a Bibbiena, l’intervento di Lista di Comunità.

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 dicembre 2024 –didi. «Era il 29 settembre quando abbiamo inviato un’interrogazione all’amministrazione per fare chiarezza sulla situazione. A fine ottobre ci era stato assicurato che la riattivazione del servizio sarebbe arrivata entro metà dicembre. Per correttezza ci siamo concessi qualche giorno in più, ma a oggi – siamo ormai a fine dicembre – non è cambiato nulla. Nessun documento pubblicato sull’albo pretorio, nessuna delibera o impegno di spesa che certifichi un reale interesse attivo per riportare in funzione questo servizio, sospeso ormai dallo scorso luglio. Una sospensione che, inoltre, era stata preannunciata già a marzo, quando il precedente gestore aveva dato disdetta. Davvero servono 9 mesi per affrontare un problema così semplice? Eppure altri comuni casentinesi che si sono trovati nella stessa situazione, con lo stesso gestore che ha disdetto contemporaneamente i propri contratti sul territorio, hanno trovato altre soluzioni garantendo la continuità del servizio ai propri cittadini.