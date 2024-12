Ilgiorno.it - Caporalato nei cantieri del Campus Mind: Renco Spa chiede azioni a Racco Group

"La nostra priorità è garantire il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori nei nostri: abbiamo chiesto al subappaltatoreconcrete per risolvere la situazione, richieste che sono state pienamente condivise". Una posizione espressa da Giovanni Rubini, amministratore delegato diSpa, general contractor deiper il nuovodella Statale all’interno didove sono emersi casi di presuntoin un subappalto: una settantina di operai egiziani inquadrati con contratti a termine dalla dittacostretti a versare una quota del loro stipendio a capisquadra connazionali per poter lavorare. Laha incontrato il subappaltatore, avanzando formalmente una serie di richieste: "Garantire la tutela dei diritti dei lavoratori; stabilizzare i contratti dei lavoratori interessati, per contrastare eventuali situdi irregolarità; allontanare immediatamente i responsabili, nel momento in cui verranno individuati con certezza".