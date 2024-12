Ilgiorno.it - Andreea morta di parto a Pavia. Stava male da giorni, ma l’ospedale l’aveva rimandata a casa: “Dolori normali”

– “Mi manca l’aria”, “non respiro”, “non ce la faccio più”. Sono le ultime parole pronunciate daMihaela Antochi, la donna di 30 anni che nelle prime ore di martedì ha perso la vita al San Matteo insieme al bimbo che portava in grembo dopo essere andata in ospedale per farlo nascere. Quelle parole atroci ieri mattina erano scritte in rosso sui cartelli che i familiari e gli amici della giovane hanno portato in piazzale Golgi al presidio organizzato per chiedere giustizia. “Nelle vostre mani dovremmo sentirci sicure, ma non lo siamo”, il messaggio di denuncia al flash mob. “Nel 2024 non si può morirerendo”, la frase più dolorosa pronunciata da amiche e parenti. In lacrime Florin Catalin Lovin, il marito di: “Voglio giustizia – dice –. Si poteva fare molto di più per loro”.