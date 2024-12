Metropolitanmagazine.it - Vera Wang verso l’acquisizione: WHP Global chiuderà l’affare a gennaio 2025

L’iconico brand di abiti da sposa, nato nel 1990, passerà nelle mani di WHP. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Per questo dovrebbe essere finalizzata nel. Un dato segreto sono i termini finanziari dell’accordo, che attualmente non sono stati resi noti. Si tratta di un grande onore per WHP, il cui portafoglio genera attualmente oltre 7 miliardi di dollari (ovvero 6,6 miliardi di euro) di vendite annuali a livelloe. I settori coinvolti sono la moda, lo sport e gli accessori.passa nelle mani di WHP: chiuso l’accordo (ma i termini sono segreti)La stilista si dice emozionata per il passaggio. “Sono molto lieta di annunciare questa nuova partnership con WHP, dando inizio a un nuovo eccezionale capitolo per il mio marchio, che ho creato più di 30 anni fa.