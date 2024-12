UpStudio e Scuola Italiana di Comix | entertainment innovazione e creatività la parola ai protagonisti

Leggi su Ildenaro.it

Un evento di Natale dedicato all’, allae al futuro dell’: lo promuovedi NAStartUp guidata da Antonio Prigiobbo: si svolgerà domani, giovedì 19 dicembre alle ore 17, nella nuova sede delladiin Via Salvator Rosa 315 (lato Museo Nazionale). Si tratta del quarto incontro con le scuole d’arte organizzato da, nata, si legge in una nota , “per accelerare startup e imprese, valorizzare talenti e promuovere innovazioni all’avanguardia nei settori tech ed”.IL’evento vedrà la partecipazione di imprenditori, manager e startup che condivideranno le loro esperienze. A cominciare da Massimo Morgante, “imprenditore con una solida esperienza nel mondo delle startup e dell’imprenditoria digitale”. Morgante è Cmo di Innereo, una piattaforma innovativa che combina intelligenza artificiale, biometria e musica personalizzata per migliorare il benessere e le performance cognitive.