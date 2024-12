Sport.quotidiano.net - Unahotels-Falco Szombathely 79-88: una reggio incolore si arrende agli ungheresi

Emilia, 18 dicembre 2024 – L’chiude terza il girone eliminatorio di Bcl perdendo in casa una partita contro un avversario non trascendentale ma combattivo; che dopo un bruttissimo avvio, aiutato anche da un notevole calo di tensione dei biancorossi, riesce a entrare nel match. E giocandolo con adeguata volontà e sufficiente aspetto tattico riesce ad espugnare, con merito il PalaBigi., complessivamente, la prestazione di capitan Vitali e compagni, che non trovano serata ideale in alcuni uomini chiave (Faye e Cheatham in particolare) e troppa discontinuità, specie difensiva da altri. In Fiba Champions Leaguetornerà in campo a gennaio a Bonn, contro la Telekom, per il barrage che aprirà alla vincente le porte della Top 16. Inizio roboante dell’, che sigla un immediato 12-2 con giocate rapide e spettacolari.