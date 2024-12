Quotidiano.net - Un sakè giapponese prodotto nello spazio: quanto costerà la bevanda ‘lunare’

Roma, 18 dicembre 2024 – Lo? La nuova frontiera per il. Asahi Shuzo, la società produttrice del famoso marchio nipponico Dassai, sta programmando di andare dove nessun produttore di sake è mai stato prima. Un inedito viaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Souya Uetsuki, il birraio responsabile del progetto presso Asahi Shuzo ha detto che "non c'è garanzia di successo al 100% per i test di fermentazione – ha continuato – ma se funzionerà, solo una bottiglia da 100 ml sarà venduta sulla Terra per 100 milioni di yen (circa 653.000 dollari)”. La differenza di gravità potrebbe influenzare il modo in cui il calore abitualmente ‘penetra’ nel fluido, avanzando un processo di fermentazione diverso da quello terrestre. La società ha pagato la Japan Aerospace Exploration Agency per l'accesso al modulo sperimentale Kibo, una parte della ISS sviluppata dal Giappone.