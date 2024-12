Biccy.it - Teo Mammucari si prende una pausa da tv e teatro: “Ecco i motivi”

Questo è davvero un periodo ‘no’ per Teo, che dopo l’intervista a Belve è stato al centro di una grossa polemica e sui social ha subito molte critiche. In un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli lo showman ha anche detto di essere stato lasciato dalla sua fidanzata: “Lei fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive, ora è pure ex, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati”.Teoe lo stop, unada lavoro dopo l’intervista a Belve.Poco fa Tv Blog ha riportato l’annuncio fatto da Teo, in cui spiega che sirà unadalla tv e dal: “Perpersonali e di salute mi sono preso unadalla tv e dal. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene.