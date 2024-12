Game-experience.it - Sony PlayStation ed AMD annunciano Project Amethyst, nuova partnership dedicata al futuro del gaming

ha appena annunciato unastrategica con AMD, chiamata, che promette di ridefinire ildelle tecnologie grafiche e dell’intelligenza artificiale (AI) nei videogiochi. Al centro di questa collaborazione c’è la PS5 Pro, che introduce migliorie significative nel rendering grafico e nel ray tracing, grazie ad una versione aggiornata della GPU RDNA 2 e all’innovativo sistema di upscaling AI denominatoSpectral Super Resolution (PSSR)Come leggiamo su IGN USA, questa mossa segna una svolta non solo per il colosso giapponese ma più in generale per l’intera industria, grazie all’approccio aperto che permette ad altri sviluppatori e aziende di sfruttare queste tecnologie.La PS5 Pro, svelata dopo mesi di attesa, rappresenta un’evoluzione del modello base senza introdurre un salto generazionale completo.