Shaila Gatta in Confusione | la Rivelazione su Lorenzo e i Soldi Rubati dagli Ex

Alessandro Nunziati, durante una chiacchierata a tarda notte con Eva Grimaldi, ha espresso le sue perplessità riguardo a. La nuova arrivata ha messo in discussione l’autenticità di, accusandolo di comportarsi come se seguisse un copione. L’ex velina ha ammesso di sentirsi molto confusa, soprattutto dopo alcuni discorsi avvenuti conin un momento di intimità. Nel corso della conversazione,ha anche ricordato le difficoltà affrontate nelle sue relazioni passate, rivelando episodi spiacevoli in cui alcuni suoi ex le avrebbero persino sottratto del denaro.Le incertezze di: “mi ha destabilizzato”“Capita che ci mettiamo sotto le coperte, ma non per altro, spesso parliamo. Durante uno di questi momenti,mi ha detto che io mi comporto un po’ da regina.