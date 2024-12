Nerdpool.it - “Paprika” di Satoshi Kon dal 17 al 19 febbraio al cinema

Dopo il successo di Perfect Blue, che lo scorso aprile ha portato al50.000 spettatori,– SOGNANDO UN SOGNO diKon (1963-2010), uno dei capolavori più acclamati dell’animazione giapponese, torna sul grande schermo per un evento speciale dal 17 al 19(elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 16 gennaio). Presentato in anteprima mondiale alla 63ª Mostra internazionale d’artetografica di Venezia nel 2006,è basato sull’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui e rappresenta una pietra miliare nella storia dell’artetografica e dell’immaginario collettivo.Distribuito per la prima volta nelle sale italiane nel 2007 e pluripremiato a livello internazionale, il film è universalmente riconosciuto come uno dei migliori lavori del compiantoKon, regista di culto eccentrico e visionario, che ha avuto un ruolo cruciale per tutti i colleghi della sua generazione ed è divenuto noto in tutto il mondo per capolavori come Perfect Blue e Tokyo Godfathers.