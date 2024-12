Oasport.it - Pallamano, Riccardo Trillini: “Lavoriamo verso i Mondiali, ma senza foga. Avremo tante gare d’avvicinamento”

Leggi su Oasport.it

La marciaai2025 della nazionale italiana diprocede a passo spedito e con grande entusiasmo. La squadra del dtsarà a Roma ancora per qualche ora prima di trasferirsi a Nova Gorica (Slovenia) per sostenere due test amichevoli contro il Kuwait: il 20 dicembre alle ore 17:30 e il 22 dicembre alle ore 11:00.A tal proposito in un incontro oggi avuto con il presidente del CONI Giovanni Malagò,ai microfoni del sito federale della FIGH ha affermato: “Vista l’importanza dell’evento, la federazione ci ha permesso di lavorare anche prima di Natale. È molto imporper noi. Questo stage coinvolge in modo prioritario i giocatori provenienti dal campionato italiano con la finalità di contribuire al lavoro di preparazione. In ogni caso si sono poi aggiunti, viste le loro condizioni non ideali, giocatori come Parisini, Marco Mengon e Leo Prantner, i quali in qualche modo hanno così la possibilità di prendere parte agli allenamenti, di vivere questo momento assieme alla squadra e concentrarsi sulle nozioni tattiche.