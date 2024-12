Game-experience.it - Nintendo Switch supera le vendite totali di PS2 in USA, è un successo stellare

ha raggiunto un traguardo storico,ndo ledi PlayStation 2 negli Stati Uniti. Con l’impressionante cifra di 46,6 milioni di unità distribuite,è ora la seconda più venduta nella storia del mercato americano,ta solo dalDS. Questo risultato, ottenuto poco prima delle festività natalizie, consolida ildella console della Grande N e pone le basi per un’ulteriore crescita, soprattutto con l’arrivo della prossima generazione.Secondo i dati forniti da Circana, ex NPD Group, ed in particolar modo dall’analista Mat Piscatella, ilmento delledi PS2 da parte dirappresenta un momento storico per l’industria videoludica negli Stati Uniti, il mercato più grande ed ovviamente influente al mondo.PlayStation 2, che deteneva il record come console domestica più venduta negli USA per anni, è statata il mese di Novembre 2024 grazie ad un mix di strategie vincenti di, tra cui il design ibrido della console, il supporto continuativo da parte degli sviluppatori ed ovviamente un ricco catalogo di giochi.