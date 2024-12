Mistermovie.it - Mister Movie | Francesco Oppini ritorna nella Casa del Grande Fratello? Aperto ad altri reality

, ex concorrente delVip, ha recentemente rivelato di aver ricevuto una proposta per tornare nel celebre. Tuttavia, in una diretta Instagram con Biagio D'Anelli, il figlio di Alba Parietti ha chiarito la sua posizione, spiegando i motivi che lo hanno portato a declinare l'offerta. Nonostante il rifiuto,ha lasciato aperta la porta ad altre avventure televisive, dimostrando un interesse percome L'Isola dei Famosi e Pechino Express, anche se in passato aveva già rifiutato quest'ultimo.Perchéha rifiutato ilDurante la diretta,ha spiegato che, pur apprezzando l'esperienza vissuta al, non accetterebbe mai di ripeterla. A differenza di Stefania Orlando, che invece ha accolto la proposta,ha dichiarato:"Per me rimane un'esperienza così unica che rifarla mi toglierebbe la sorpresa iniziale.