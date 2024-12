Mi dispiace ho deciso così Teo Mammucari annuncio drastico e inaspettato dopo Belve e polemiche

Leggi su Caffeinamagazine.it

È passata una settimana e altri tre ospiti si sono seduti davanti a Francesca Fagnani per raccontarsi ma l’intervista adi Teofa ancora parlare. Anzi, praticamente non si è parlato d’altro in questi giorni tra repliche, commenti, accuse e richieste di scuse come quella di Flavia Vento. Per chi non ne sapesse niente,pochi minuti il comico ha lasciato lo studio, lasciando conduttrice e pubblico a bocca aperta.Non era mai successo nella storia di. Ela sua breve partecipazione nel programma di Francesca Fagnani, il conduttore ha più volte provato a chiarire la sua posizione in alcune interviste: dalle dichiarazioni a RTL 102.5 per passare a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.Leggi anche: “Mariotto è partito”. Ballando con le stelle, l’di Milly Carlucci: ci sarà alla finale?Teo, l’In un video poi Teoha rivelato che quel “vaffa” all’uscita dallo studio non era indirizzato alla collega o al pubblico ma al suo entourage in camerino, ha fatto sapere.