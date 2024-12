Linkiesta.it - Le tradizioni di un popolo che non si arrende

Mentre le bombe e i droni volano sulle centrali elettriche e i palazzi dei civili causando morti e feriti, gli ucraini, oltre a occuparsi di rimuovere le macerie, si preparano al periodo più magico dell’anno, il Natale. La vita scorre tra un’apparente e surreale normalità all’insegna dei festeggiamenti, locali aperti, vetrine dei negozi addobbate per le feste e la crudeltà della guerra che non risparmia nessuno.Dallo scorso anno la Chiesa ortodossa ucraina è passata ufficialmente a celebrare il Natale il 25 dicembre, anziché il 7 gennaio come da calendario giuliano. Al di là di ogni spiegazione “tecnica”, ovvero la non correttezza del calendario giuliano e la necessità di adottarne uno nuovo, questa decisione è una protesta, un atto ormai richiesto dagli ucraini per allontanarsi dalla Russia, troncare ogni legame anche pe festività religiose e avvicinarsi alla famiglia europea.