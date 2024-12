Sport.quotidiano.net - Il Grifone fa sul serio. Ora c’è il Siena nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

"I ragazzi stanno facendo davvero qualcosa di importante". Questa affermazione di mister Consonni sottolinea il cammino, unico per i numeri, che Cretella e compagni stanno compiendo. E dopo aver raggiunto il secondo posto in classifica (30 punti) domenica, nell’ultima di andata, sono attesi dalla trasferta più importante: il derby con il. I bianconeri (27 punti) di mister Magrini (ex di turno con Galligani e Boccardi) puntano all’aggancio in classifica. Le due squadre sono in salute, reduci da vittorie, per cui sarà una gara "aperta" a tutti i risultati con i maremmani che mirano all’ottavo "sigillo". Del resto al "Franchi", davanti al pubblico amico, la Robur, più brillante in trasferta, ha dimostrato di fare fatica. Ieri pomeriggio i biancorossi si sono ritrovati e hanno svolto la seduta di allenamento allo "Zecchini" (il Palazzoli, infatti, per un po’ di tempo sarà inagibile per lavori di manutenzione) con tutti gli effettivi presenti.