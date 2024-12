Notizie.com - Il giudice dà il via libera al patteggiamento: di cosa si occuperà Toti alla Lega Tumori

Giovanni, viadelper il, dopo l’arresto del 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione. L’ex governatore della Regione Liguria affronterà 1.620 ore di lavori di pubblica utilità. Insieme con lui, patteggiano anche l’ex presidente dell’Autorità portuale ed ex ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore Aldo Spinelli.Ildà il viaaldell’ex presidente della Liguria Giovanni(Ansa Foto) – notizie.comViaai patteggiamenti per l’ex presidente della Liguria Giovanni, l’ex presidente dell’Autorità portuale ed ex ad di Iren Paolo Emilio Signorini, e per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli.Tutti erano finiti in manette il 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione ai vertici della Regione e dell’Authority.