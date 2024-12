Ilfattoquotidiano.it - “Grassone obeso, fallito, gay”: ex prof di educazione fisica che offendeva i suoi studenti rinviato a giudizio

Un ex docente di, S.S., 63 anni, residente a San Pietro di Feletto in provincia di Treviso, è statocon l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Attualmente è un tecnico federale, docente presso la scuola regionale calcio del Coni e allenatore giovanile, ed è finito sotto accusa per comportamenti tenuti tra il 2017 e il 2020 quando insegnava alle medie. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, l’exessore si sarebbe rivolto agli alunni con insulti umilianti come “”, “divanista”, “”, “gay” e “handicappato”. Gli epiteti, diretti a nove ragazzini (sei nati nel 2006, due nel 2007 e uno nel 2008), avrebbero portato le famiglie a sporgere denuncia contro di lui, esasperate dalle presunte vessazioni.Non si tratta del primo episodio del genere per il 63enne: in passato, era già stato condannato a due mesi di reclusione per metodi educativi estremamente violenti, inclusi episodi di aggressione