Genova operaio muore schiacciato da una ralla nel porto | proclamato uno sciopero di 24 ore

Un52enne è morto nella notte del 18 dicembre dopo un incidente sul lavoro aldiPra’. Dalle informazioni raccolte finora sembra che l’uomo sia stato travolto da unamentre controllava i sigilli di un container. La vittima ha perso la vita sul colpo. Il terminal Pra’ deldiha spiegato le dinamiche dell’infortunio che si è rivelato mortale: «Prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Pra’: per cause ancora da accertare, il conducente di unaha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo. L’impatto ha provocato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo».