Farfalle cremose al salmone | un primo perfetto per Natale

Lealsono undelizioso e saporito,anche per il menù di. Si prepara in pochi minuti, ma è davvero di gran classe, raffinato ed elegante.Non richiede chissà quale astuzia o manualità, solo un po’ di attenzione per seguire la cottura del condimento.Il fondo di cottura è a base diovviamente, insaporito dalla presenza dello scalogno, impreziosito dalla panna e da un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Insomma, è una meraviglia!Sulla tavola imbandita delle feste ci farà fare un figurone! I nostri ospiti saranno conquistati non solo dall’aspetto invitante, ma anche e soprattutto dal gusto appagante!E piacerà anche ai piccoli! Scommettiamo?Prepariamolo insieme e godiamoci il risultato!al: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:360 gr di250 gr diaffumicato200 gr di panna fresca liquida½ scalogno1 cucchiaio di concentrato di pomodoro½ bicchiere di vino bianco25 gr di burrosale e pepeCon queste dosi otterremo 4 porzioni.