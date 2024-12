Iltempo.it - Dossier, i giudici chiedono altro tempo. Congelati gli arresti di Laudati e Striano

Leggi su Iltempo.it

Quarantacinque giorni per decidere. Il Riesame non mette la parola fine su Perugia per l'inchiestaaggio e prende, per valutare nei dettagli non solo l'impianto accusatorio e le esigenze di custodia cautelare sulla base delle quali il procuratore Raffaele Cantone chiede i domiciliari per il finanziere Pasqualee l'ex pm Antonio, ma anche la giurisprudenza che potrebbe salvaguardare da rallentamenti e cassetti polverosi l'inchiesta sul più grande scandalo politico della Seconda Repubblica. Il rinvio della decisione, di fatto, lascia aperta la possibilità che la Procura umbra possa continuare a mandare avanti i due anni di lavoro racchiusi in un corposo faldone di quasi 10mila pagine. E Cantone, a questo punto, non trasmetterà gli atti a Roma prima che idella Libertà sciolgano il nodo.