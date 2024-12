Coppa del Mondo di Ski Cross Deromedis è secondo ad Arosa | firma una prova eccezionale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 dicembre 2024 – Arriva uno splendidoposto indelper Simone.L'Azzurra sale sul podio di, nella tappa svizzera di skie si rende protagonista di una brillante gara. Dopo tutti i primi posto avuti nelle prove preliminari, approda alla Big Final.Nella gara per la medaglia, è il canadese Reece Howden a vincere. Tuttavia, l'Azzurro è in cima alla Classifica Iridata.Foto fisi.org