Tpi.it - Conto Aziendale di Fondartigianato: le novità del 2024 migliorano lo strumento a disposizione delle imprese e dei lavoratori

Possibilità di partecipare contemporaneamente anche a singoli inviti o a specifiche linee di finanziamento che prevedono questa possibilità e di beneficiare di un importo pari a 45 euro per ciascun lavoratore per due anni sui versamenti futuri. E ancora: aumento della validitàrisorse accantonate da due a tre anni e possibilità, per più aziende che dispongono singolarmente del, di realizzare in un unico progetto le stesse attività formative. Sono alcunedi cui potranno beneficiare le aziende con almeno cinquanta dipendenti che scelgono di attivare il, un importanteper la formazione continua.Che cosa fare per iscriversi alL’iscrizione alè di due tipi: nel primo caso l’azienda attiva ilsingolarmente (individuale), nel secondo caso più aziende possono attivare un unicoripartendo liberamente le risorse accantonate (di gruppo).