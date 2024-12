Ilgiorno.it - Colesterolo e abbuffate natalizie: quando, cosa concedersi o evitare. I consigli degli esperti per delle feste sicure ma gustose

Milano, 18 dicembre 2024 - Un nemico per la nostra salute dalla tavola di Natale. Se grassi, zuccheri e calorie in eccesso "sono i principali nemici di arterie e cuore, proprio lepossono avere un impatto significativo sulla salute cardiovascolare e sul, che dopo lepuò aumentare di circa il 20% ed influire, soprattutto in chi già ha dei valori limite, sul rischio di sviluppare infarti e ictus. L'ipercolesterolemia rappresenta infatti uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolare, e ciò nonostante secondo le più recenti Linee guida internazionali, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l'80% non raggiunge il target indicato. Tale condizione non riguarda solo gli anziani ma si manifesta nel 73% nel sesso maschile e nel 43% di quello femminile già in età giovanile e nella mezza età".