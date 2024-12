Banca Fucino negoziazione in esclusiva per cessione 853% Cr Orvieto

.com - Banca Fucino, negoziazione in esclusiva per cessione 85,3% Cr Orvieto

ROMA (ITALPRESS) –delha appreso con soddisfazione della decisione del Mediocredito Centrale (MCC) di avviare insieme un periodo diinsui termini e condizioni delladella quota dell’85,3% di Cassa di Risparmio di, oggetto del processo competitivo apertosi il 14 ottobre scorso. La proposta didel– così come espresso nella comunicazione di MCC – è stata ritenuta distintiva “sia per i contenuti economici e finanziari, sia per i contenuti industriali”. Il progetto presentato è stato riconosciuto idoneo a consentire “il rafforzamento del tessuto economico nei territori di riferimento, mantenendo l’autonomia della Cassa di Risparmio disul territorio nel rispetto della sua vocazione e della sua storia, e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.