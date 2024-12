Abruzzo24ore.tv - Addio a Giuditta Saltarini, compagna di Renato Rascel e icona del teatro italiano

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - L'attrice romana si è spenta a 83 anni. Protagonista di cinema,e televisione, lascia un'eredità artistica e umana indelebile. Si è spenta a 83 anni, attrice poliedrica e figura di spicco del panorama artistico, nota anche comedi vita dell’attore e comico. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal figlio, Cesare, con un messaggio carico di commozione sui social: «Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma,. Per molti è stata un'attrice straordinaria, per me sarà sempre un faro di amore, forza e saggezza». Una vita dedicata all'arte e alla famiglia Nata a Roma il 24 febbraio 1941,ha vissuto un’esistenza ricca di successi artistici, spaziando tra cinema,di rivista, prosa e televisione.