A fuoco il tetto della corte. Sei famiglie fuori casa

Un incendio all’interno di un’abitazione di cortile ha completamente distrutto un appartamento a Cesano Maderno. Nel rogo è morto il cagnolino di proprietàfamiglia che era solo in. È successo verso mezzogiorno in via Novara. L’incendio si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento all’interno di una abitazione di ringhiera situata al primo piano. Alcuni passanti hanno dato l’allarme vedendo il fumo uscire dal. In quel momento nellada cui è partito il rogo non c’era nessuno: la famiglia è composta da una giovane coppia di genitori con tre bambini piccoli, il padre era al lavoro, mentre la mamma si trovava con la bimba più piccola a una visita medica. Sul posto sono state inviate due autopompe, due autoscale un carro soccorso oltre a pattuglie di polizia locale e carabinieri.