Webuild, svelata a piazza Venezia la prima opera di “Murales”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Contribuire a posizionare Roma tra le capitali dell’arte contemporanea mondiale, trasformare il cantiere in simbolo di innovazione urbana e sviluppo sostenibile e unire ingegneria e bellezza anche durante i lavori in cantiere. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto “. Arte contemporanea in metro” per la Linea C della metropolitana di Roma. L'iniziativa .L'articololadi “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.