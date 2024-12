Oasport.it - Volley femminile, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025: l’Italia scopre le avversarie, la formula è cambiata

Sono statideidi, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.si presenterà all’appuntamento con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, le due ultimi partecipazioni alla rassegna iridata si conclusero con un secondo e un terzo posto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per essere protagonista in una competizione che cambia volto rispetto alle ultime edizioni.All’evento parteciperanno 32 squadre e non più 24, che sono state suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Abolito il lunghissimo percorso che prevedeva almeno due fasi aprima degli incontri da dentro o fuori, dopo le prime tre partite (di cui alcune dalla bassa caratura tecnica) si entrerà immediatamente nel vivo in terra asiatica.