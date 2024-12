Uominiedonnenews.it - Vincenzo Malinconico Avvocato 2, Ultima Puntata: Vincenzo Ferito Dopo Un’Aggressione!

2,viene aggredito ed accoltellato, ma riesce a salvarsi grazie a Tricarico. Per tutti arriva un bel lieto fine!2 prosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà proprio l’che dovrà fare i conti con un momento molto difficile a causa di. Allo stesso tempovivrà anche una svolta dal punto di vista sentimentalemolti eventi sfortunati. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.2: dove eravamo rimasti?Alf cerca di concretizzare la sua grande passione per il cinema documentaristico. Per farlo decide di andare ad intervistare un santone appartenente ad una misteriosa setta, cosa utile per il suo documentario.