Puntomagazine.it - Villaricca, il Presidente del Consiglio Comunale: “Nessuna limitazione al diritto di cronaca”

Ildeldi, Avv. Rocco Ciccarelli risponde alla nota delle sei testate giornalisticheIn un comunicato arrivato in redazione ieri, ildeldi, Rocco Ciccarelli a sei giorni dalla nota diffusa da sei testate giornalistiche dell’area Nord, che paventavano unaal giustodi, sancito in tutte le democrazie del mondo. Di seguito il chiarimento dell’Avv. Rocco Ciccarelli.“Mi sembra giusto replicare alla nota congiunta a firma di alcune testate giornalistiche pubblicata in danno dello scrivente qualedeldiove si adduce ‘erroneamente’ che abbia imbavagliato la stampa locale nell esercizio delle proprie funzioni. Tengo a chiarire a chi legge che ildi, od’informare, consiste nela pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.