Truffa del finto carabiniere smascherata: anziani svegli e pronti a denunciare!

Teramo - Sei tentativi diai danni deglisono stati sventati grazie alla prontezza dei cittadini e all’intervento dei carabinieri di Teramo. Tentativi diai danni disono stati smascherati grazie alla prontezza e alla vigilanza dei cittadini di Teramo e provincia. I carabinieri locali hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte die loro famigliari che erano stati contattati telefonicamente da un sedicente "Maresciallo Russo", che con toni autoritari tentava di ingannare le vittime, chiedendo loro denaro o invitandoli a recarsi in caserma. L'intento dei malviventi era quello di far uscire le vittime dalle loro abitazioni per ripulire gli appartamenti o farsi consegnare denaro, monili e altri beni preziosi. I tentativi disono stati ben sei, con tre episodi a Montorio al Vomano, due a Teramo e uno a Campli.